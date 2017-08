Termin Erweiterung The Frozen Wilds für Horizon Zero Dawn

Das bei Spielern beliebte Action-Rollenspiel Horizon Zero Dawn bekommt mit “The Frozen Wilds” am 07.11.2017 eine große Erweiterung und bietet damit allen Spielern des Titels brandneue Herausforderungen. In der Rolle der Heldin Aloy gilt es, die eisige Kälte im Grenzland des Banuk-Stammes zu überstehen.

Die Geschichte in The Frozen Wilds dreht sich um den sagenumwobenen Berg des Landes, der ein gut behütetes Geheimnis in sich birgt, jedoch auch große Gefahr bedeutet. Nur die mutigsten Krieger sollten sich dem heiligen Ort nähern – tiefe Einblicke in die Hintergründe und spannende Kämpfe gegen neue Maschinen belohnen jedoch reichhaltig.

Der DLC von The Frozen Wilds ist ab sofort über den offiziellen PlayStation Store vorbestellbar und gewährt jedem Käufer schon jetzt einen exklusiven Horizon Zero Dawn-Avatar. Zusätzlich wird die Erweiterung auch als ESD-Karte im stationären Handel erhältlich sein.

Weitere Details zu Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds am 07.11.2017 gibt es über den PlayStation Blogpost.