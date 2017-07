in News

Terrmian Sommer-Festival in Black Desert Online

PearlAbyss und Kakao Games haben heute bekannt gegeben, dass das Terrmian Festival mit einem kostenlosen Update für Black Desert Online veröffentlicht wird.

Das Terrmian Festival ist ein großes Sommer-Event und findet in einem neuen Gebiet namens Terrmian Aquapark statt, in dem echte Ferienstimmung aufkommt. Der Badeort liegt in der Nähe der Stadt Olvia und wird nach den heutigen Wartungsarbeiten allen Spielern offen stehen.

Während dem riesigen Sommerfestival können Abenteurer verschiedene Minigames spielen, an Events teilnehmen und Belohnungen erhalten. Indem sie bestimmte Event-Locations besuchen und unterschiedlichen NPCs mit ihren Quests helfen, können sie Terrmian-Münzen verdienen. Diese Münzen können verwendet werden, um an spaßigen Rummel-Spielen wie Rettet den Sommer, Peng, Peng, Peng!, Geistergeschichte und vielen mehr sowie täglichen Quests teilzunehmen. Mit den Terrmian-Siegeln, die Spieler durch den Abschluss dieser Minigames und Quests erhalten, können sie nützliche In-Game-Gegenstände erstehen.

Zudem werden die Marine Romance Outfits bis zum 2. August in den Pearl Shop aufgenommen. Spieler erhalten während des Events einen Combat EXP Boost.

Weitere Informationen zum Update, den Events und dem Terrmian-Festival gibt es auf der offiziellen Website.