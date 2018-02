Text-RPG für Escape From Tarkov gestartet

Im offiziellen Forum des Hardcore-MMO-Shooters Escape From Tarkov steht nun ein herauforderndes Text-RPG für zusätzliche Abenteuer zum Titel bereit. Dieses findet in der Region Norvinsk und der Stadt Tarkov statt. Spieler können in die Rolle einer Figur schlüpfen, die durch eine Fügung des Schicksals in einen Strudel von Ereignissen in diesem Teil der Russischen Föderation hineingerissen wurde. Mit jedem Tag wird die Situation dort komplizierter.

Der endlose Kampf auf den Straßen von Tarkov hat eine Massenpanik unter den Bewohnern ausgelöst. Die meisten haben die Stadt verlassen. Jene, die zurückgeblieben sind, haben sich zusammengeschlossen, um den harten Kampf über die Kontrolle der Stadt zu führen. Die gierigen Verbrecher machen vor nichts Halt, nicht einmal vor dem Mord an Zivilisten und der direkten Konfrontation mit den beiden militärischen Privatunternehmen.

Im Text-RPG können Spieler Fantasie und Realität verschmelzen und in die spannungsgeladene Atmosphäre von Tarkov eintauchen. Wie sind sie überhaupt in der Stadt gelandet? Wie sieht ihre Hintergrundgeschichte aus? Welche Meilensteine weist ihr virtueller Lebenslauf auf? Welche Belohnungen und Kämpfe können sie vorweisen? Dies sind nur einige der Fragen, mit denen sie sich bei der Erstellung ihrer Figur auseinandersetzen müssen.

Nachdem er seine Standardausrüstung erworben hat, kann der Spieler entweder in der Gruppe oder auf eigene Faust die Multi-Sektor-Karte von Tarkov durch einen der Eingangspunkte betreten. Was ihn in diesem oder einem anderen Sektor erwartet? Das gilt es herauszufinden. Sie können sich von der jeweiligen Umgebung ein Bild machen, indem sie abgefangene Nachrichten lesen, das Bulletin benutzen oder den Gesprächen und Gerüchten in der Söldner-Bar lauschen.

Das Ziel ist das gleiche wie in Escape From Tarkov: der Stadt entkommen. Aber wie? Das muss jeder für sich selbst herausfinden. Zunächst einmal müssen die Spieler sich an die Umstände anpassen und es schaffen zu überleben. Sie müssen vertrauenswürdige Partner, hochqualitative Ausrüstung und Waffen finden, außerdem nützliche Geschäftskontakte unter den verschiedenen Gruppen herstellen. Die Spieler können abwechslungsreiche Aufgaben abschließen und durch manche davon sehr wertvolle Belohnungen erhalten. Dabei werden sie von gewalttätigen Auseinandersetzungen und Feuergefechten überrascht, die durch ein spezielles Kampfsystem inszeniert werden und die Spieler auf Trab halten.

Neben einem Charakter mit Waffen und Ausrüstungen sowie einem Laden, in dem diese Dinge erworben werden können, steht ein Game-Master bereit, der den Spieler über die Ergebnisse seiner Züge informiert.

Das neue RPG-Forum von Escape From Tarkov: https://forum.escapefromtarkov.com/forum/119-text-rpg/

Registrierte Nutzer, die bereits 20 oder mehr Nachrichten im Forum verfasst haben, können das Text RPG-Gamepanel über folgenden Link betreten: https://forum.escapefromtarkov.com/eftgame/control_panel/