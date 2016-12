The Legend of Zelda: Breath of the Wild – neue Videos

Nintendo veröffentlicht einen neuen Trailer sowie ein neues Video mit Spielszenen zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Bei den Game Awards 2016 konnte Nintendo genau einen Preis mit nach Hause nehmen und zwar den für das „Most Anticipated Game“. Nominiert war dafür natürlich The Legend of Zelda: Breath of the Wild welches nächstes Jahr sowohl für die WiiU, als auch für Nintendos neue Konsole Switch erscheinen soll.

Im Rahmen der Veranstaltung gab es dann auch gleich zwei Videos zu dem Spiel zu sehen.

In „Life in the Ruins“ sieht man neue Szenen außerhalb des Hochplateaus, sowie ein Luftschiff, neue Gegner und ein weiblichen Charakter. Weiters wurde aus den Nintendo Treehouse ein Let’s Play Video gezeigt, indem die „Schrein-Quest“ präsentiert wurde inklusive Kämpfe und Kletter-Passagen.

Hier die Videos:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Let’s Play Video

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Life in the Ruins