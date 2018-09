The Sinking City: Kommentiertes Gameplay veröffentlicht

Nachdem wir schon auf der gamescom 2018 einen kleinen Blick auf den gruseligen Open-World-Titel werfen durften, veröffentlichten Bigben Interaktiv und Frogwares ein ca. zehn Minuten langes und kommentiertes Gameplay-Video zu The Sinking City.

In „Silence is Golden“, so der Name der gezeigten Quest, treffen wir auf die Buchhändlerin Joy Hayden. Die Dame wurde Opfer eines Überfalles und weigert sich – vielleicht aufgrund des Shocks? – relevante Informationen preiszugeben. Mit nichts bewaffnet als einer Adresse, einem Revolver und einer guten Portion guter Absichten machen wir uns auf, den Fall zu lösen. Noch ahnen wir nichts davon, dass am Tatort nicht nur dunkle Schatten auf uns lauern …

In The Sinking City schlüpft der Spieler in die Haut des Privatdetektivs Charles. Ganz im Geiste des großen HP Lovecraft, verschlägt es diesen in eine Stadt der 1920er Jahre, welche von einer finstern Macht besessen ist.