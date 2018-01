THEC64® Mini erscheint Ende März 2018

Bereits 1982 veröffentlicht, eroberte der C64 die Welt und dominierte über weite Strecken die digitale Unterhaltungslandschaft der 1980er-Jahre. Millionen verkaufte Einheiten garantieren noch heute einen sicheren Platz im Herzen der Fans von damals.

Pünktlich zum 35-jährigen Jubiläum feiert er nun seine Rückkehr! Dank HDMI-Port können Spieler alle 64 Lizenzprodukte auf modernen Geräten erneut erleben und Gaming-Geschichte erfahren. Die Liste der Entwickler liest sich dabei wie das Who is Who der 80er Jahre. Vertreten sind u.a.Epyx, Gremlin Graphics, Hewson und The Bitmap Brothers. Hits wie California Games, Speedball 2: Brutal Deluxe, Paradroid sowie Impossible Mission treiben C64-Fans garantiert die Freudentränen in die Augen.

Zusätzlich ist der Klassiker Boulder Dash® vorinstalliert, in dem die Spieler auf der Suche nach Edelsteinen in gefährliche Höhlen hinabsteigen und Kreaturen, herabstürzenden Gesteinsbrocken sowie Explosionen ausweichen müssen. „Retro Games und BBG bringen zusammen was bereits seit 1984 zusammengehört – der C64 und Boulder Dash®“, sagt Stephan Berendsen, Präsident der BBG Entertainment GmbH.

Ein Großteil der 64 vorinstallierten Spiele können auf hohe Wertungen der damaligen Spielepresse zurückblicken und haben bis heute nichts von ihrer Faszination eingebüßt. Von Sport über Action, Geschicklichkeit und Knobelspaß, die Vielfalt wird nicht nur Retro-Herzen höher schlagen lassen.

„Wir sind begeistert, mit dem THEC64 Mini sowohl die ursprünglichen Fans als auch eine neue Generation von Spielern dieses erstaunliche System entdecken und vielleicht auch eigene Spiele zu programmieren zu lassen“, so Paul Andrews, Managing Director bei Retro Games. So kann über einen der beiden USB-Ports nämlich eine

Alleykat

Anarchy

Armalyte – Competition Edition

Avenger

Battle Valley

Boulder Dash

Bounder

California Games

Chip’s Challenge

Confuzion

Cosmic Causeway

Creatures

Cyberdyne Warrior

Cybernoid II: The Revenge

Cybernoid: The Fighting Machine

Deflektor

Everyone’s a Wally

Firelord

Gribbly’s day Out

Hawkeye

Heartland

Herobotix

Highway Encounter

Hunter’s Moon

Hysteria

IO

Impossible Mission

Impossible Mission II

Jumpman

Mega Apocalypse

Mission A.D.

Monty Mole

Monty on the Run

Nebulus

Netherworld

Nobby the Aardvark

Nodes of Yesod

Paradroid

Pitstop II

Ranarama

Robin of the Wood

Rubicon

Skate Crazy

Skool Daze

Snare

Speedball

Speedball 2 – Brutal Deluxe

Spindizzy

Star Paws

Steel

Street Sports Baseball

Summer Games II

Super Cycle

Temple of Apshai Trilogy

The Arc of Yesod

Thing on a Spring

Things Bounces back

Trailblazer

Uchi Mata

Uridium

Who Dares Wins II

Winter Games

World Games

Zynaps