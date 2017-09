THEC64 Mini kommt

Nach NES Mini und SNES Mini kommt nun auch THEC64 Mini. Die Mini-Version des 1980er-Jahre-Klassikers inklusive Joystick und 64 Lizenztiteln erscheint nächstes Jahr.

Nur halb so groß wie das Original bietet der THEC64 Mini direkte Verbindungsmöglichkeiten zu modernen TV-Geräten und erscheint mit einem originalgetreuen neuen Joystick, der unkompliziert an einen der beiden USB-Ports angeschlossen wird. Auf diese Weise bietet der THEC64 Mini klassisches Spielvergnügen mit nur wenigen Handgriffen. Bereits 1982 veröffentlicht, eroberte der C64 Home Computer die Welt und dominierte über weite Strecken der 1980er-Jahre die digitale Unterhaltungslandschaft. Millionen verkaufte Einheiten garantieren noch heute einen sicheren Platz im Herzen der Fans von damals.

Wie es sich für einen Home Computer gehört, besteht auch beim THEC64 MINI die Möglichkeit, eine PC-Tastatur (USB) anzuschließen und als klassischen C64 anzuwenden, um BASIC Befehle einzugeben oder neue Spiele zu programmieren. Dank HDMI-Port können Spieler alle 64 Lizenzprodukte auf modernen Geräten erneut erleben und Gaming-Geschichte erfahren.

Enthaltene Spiele des THEC64 MINI:

AlleyKat, Anarchy, Armalyte: Competition Edition, Avenger, Battle Valley, Bounder, California Games, Chip’s Challenge, Confuzion, Cosmic Causeway: Trailblazer II, Creatures, Cyberdyne Warrior, Cybernoid II: The Revenge, Cybernoid: The Fighting Machine, Deflektor, Everyone’s A Wally, Firelord, Gribbly’s Day Out, Hawkeye, Heartland, Herobotix, Highway Encounter, Hunter’s Moon, Hysteria, Impossible Mission, Impossible Mission II, Insects In Space, Mega-Apocalypse, Mission A.D, Monty Mole, Monty on the Run, Nebulus, Netherworld, Nobby the Aardvark, Nodes Of Yesod, Paradroid, Pitstop II, Rana Rama, Robin Of The Wood, Rubicon, Skate Crazy, Skool Daze, Slayer, Snare, Speedball, Speedball II: Brutal Deluxe, Spindizzy, Star Paws, Steel, Stormlord, Street Sports Baseball, Summer Games II, Super Cycle, Temple of Apshai Trilogy, The Arc Of Yesod, Thing Bounces Back, Thing on a Spring, Trailblazer, Uchi Mata, Uridium, Who Dares Wins II, Winter Games, World Games, Zynaps.

Den Vertrieb des von Retro Games Ltd entwickelten THEC64® Mini übernimmt Koch Media und soll im Frühjahr 2018 zum Preis von 79,99€ im Handel erhältlich sein. Weitere Informationen finden sich auf: www.thec64.com