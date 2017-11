in News

THQ Nordic übernimmt Biomutant-Entwickler

THQ Nordic gibt heute bekannt, dass sie sämtliche Anteile an der Experiment 101 AB und somit auch deren Markenrechte, übernommen haben.

Die Markenrechte gehen dabei an THQ Nordic AB in Karlstad, Schweden über, während das operative Geschäft von THQ Nordic GmbH in Wien geleitet wird.

Experiment 101 arbeitet aktuell an Biomutant , ein mythisches, postapokalyptisches Kung-Fu-RPG in einer offenen Welt mit einem einzigartigen Martial-Arts-Kampfsystem, welches dir ermöglicht, Nahkampf, Schießen und Mutationsaktionen miteinander zu kombinieren.

Features

EINE NEUE HERANGEHENSWEISE AN KÄMPFE IN THIRD-PERSON-PERSPEKTIVE

Das Martial-Arts-Kampfsystem bietet dir maximale Bewegungsfreiheit und Agilität, um Schießen, Nahkampf und die Kräfte deiner Mutationen miteinander zu kombinieren. Das Erlernen neuer Wushu-Kampfformen durch Fortschritt und die Dinge, die du auf deinem Weg von Meistern lernst, erweitern deine Möglichkeiten ständig und sorgen dafür, dass die Kämpfe nie langweilig werden.

Das Martial-Arts-Kampfsystem bietet dir maximale Bewegungsfreiheit und Agilität, um Schießen, Nahkampf und die Kräfte deiner Mutationen miteinander zu kombinieren. Das Erlernen neuer Wushu-Kampfformen durch Fortschritt und die Dinge, die du auf deinem Weg von Meistern lernst, erweitern deine Möglichkeiten ständig und sorgen dafür, dass die Kämpfe nie langweilig werden. ENTWICKLE DEIN GAMEPLAY

Du kannst deine genetische Struktur neu codieren, um dein Aussehen und deine Spielperformance zu verändern. Dies wird natürlich Auswirkung auf deine Attribute haben. Darüber hinaus führt die Einwirkung von Biokontamination auf die Welt zu physischen Mutationen (wie etwa Heuschreckengreifer und mit Stacheln versehene Schwänze). Der Kontakt mit Radioaktivität in Bunkern der alten Welt beeinflusst deinen Geist und kann Psychomutationen wie Telekinese, Levitation und mehr auslösen.

Du kannst deine genetische Struktur neu codieren, um dein Aussehen und deine Spielperformance zu verändern. Dies wird natürlich Auswirkung auf deine Attribute haben. Darüber hinaus führt die Einwirkung von Biokontamination auf die Welt zu physischen Mutationen (wie etwa Heuschreckengreifer und mit Stacheln versehene Schwänze). Der Kontakt mit Radioaktivität in Bunkern der alten Welt beeinflusst deinen Geist und kann Psychomutationen wie Telekinese, Levitation und mehr auslösen. DIE NÄCHSTE STUFE DES CRAFTING

Du bist völlig frei, wenn es darum geht, Waffen herzustellen. Kombiniere Teile, um deine eigenen einzigartigen Einhand- oder Zweihand-Nahkampfwaffen zum Schlitzen, Zerschmettern oder Durchbohren herzustellen. Revolver, Gewehre und Schrotflinten sowie Modifikationen wie Korkenzieher, Akku-Kettensägenmodule oder biokontaminierte Schlammampullen können zu deinem Waffenarsenal hinzugefügt werden. Es gibt sogar Charaktere, die coole Sachen wie bionische Flügel oder ein Sprungmodul für dich herstellen, und dich sogar den Roboter (deinen schrottigen Spielzeugkumpanen) modifizieren lassen.

Du bist völlig frei, wenn es darum geht, Waffen herzustellen. Kombiniere Teile, um deine eigenen einzigartigen Einhand- oder Zweihand-Nahkampfwaffen zum Schlitzen, Zerschmettern oder Durchbohren herzustellen. Revolver, Gewehre und Schrotflinten sowie Modifikationen wie Korkenzieher, Akku-Kettensägenmodule oder biokontaminierte Schlammampullen können zu deinem Waffenarsenal hinzugefügt werden. Es gibt sogar Charaktere, die coole Sachen wie bionische Flügel oder ein Sprungmodul für dich herstellen, und dich sogar den Roboter (deinen schrottigen Spielzeugkumpanen) modifizieren lassen. BEREITMACHEN FÜRS ABENTEUER

Du bist völlig frei, wenn es darum geht, deinen Charakter auszustatten. Du kannst dir nicht nur Waffen aussuchen, die du hergestellt hast, sondern auch die Kleidung, die du trägst. Statte deinen Charakter mit einer Gasmaske und einem Sauerstofftank aus, wenn du die Todeszonen erforschst, trage thermoresistente Kleidung, wenn du dich in kryonische Zonen wagst, und wähle Schutzkleidung, wenn du es mit biokontaminierten Kreaturen zu tun bekommst – du hast die Wahl.

Du bist völlig frei, wenn es darum geht, deinen Charakter auszustatten. Du kannst dir nicht nur Waffen aussuchen, die du hergestellt hast, sondern auch die Kleidung, die du trägst. Statte deinen Charakter mit einer Gasmaske und einem Sauerstofftank aus, wenn du die Todeszonen erforschst, trage thermoresistente Kleidung, wenn du dich in kryonische Zonen wagst, und wähle Schutzkleidung, wenn du es mit biokontaminierten Kreaturen zu tun bekommst – du hast die Wahl. ÜBERLEBE IN EINER LEBENDIGEN OPEN-WORLD-UMGEBUNG

Du kannst die Welt und alles, was unter der Oberfläche liegt, zu Fuß, im Mech, per Jet-Ski, Heißluftballon oder mit anderen, je nach Umgebung variierenden Fortbewegungsmitteln erkunden. Erforsche die aussterbende Wildnis, die Tunnel- und Bunkernetzwerke der Unterwelt und bahne dir deinen Weg durch die Berge oder das Archipel. Du kannst in dieser lebendigen und schillernden Welt viele Entdeckungen machen, Geheimnisse aufdecken, Kreaturen begegnen und merkwürdige Charaktere treffen.

Du kannst die Welt und alles, was unter der Oberfläche liegt, zu Fuß, im Mech, per Jet-Ski, Heißluftballon oder mit anderen, je nach Umgebung variierenden Fortbewegungsmitteln erkunden. Erforsche die aussterbende Wildnis, die Tunnel- und Bunkernetzwerke der Unterwelt und bahne dir deinen Weg durch die Berge oder das Archipel. Du kannst in dieser lebendigen und schillernden Welt viele Entdeckungen machen, Geheimnisse aufdecken, Kreaturen begegnen und merkwürdige Charaktere treffen. EINE UNGEWÖHNLICHE STORY MIT EINEM UNGEWÖHNLICHEN ENDE

Deine Handlungen spielen eine große Rolle in der Entwicklung einer Geschichte, bei der das Ende in die Neue Welt kommt. Eine Plage zerstört das Land und aus den Wurzeln des Baums des Lebens sickert der Tod. Die Stämme sind gespalten, sie brauchen jemanden, der stark genug ist, sie zu einen oder alle zu unterwerfen …

Du wirst von einem Erzähler durch das Spiel geleitet, der jeden Schritt deiner Geschichte kommentiert, doch es sind deine Handlungen und Entscheidungen, die das Ende deiner Überlebensgeschichte bestimmen.

Biomutant wird für PC, PlayStation®4 und Xbox One erscheinen. Weitere Details sollen im Jahr 2018 bekanntgegeben werden.