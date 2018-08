Veröffentlicht am

Tom Clancy’s The Division 2 kann vorbestellt werden

Ubisoft kündigte heute an, dass Tom Clancy’s The Division 2 ab sofort in der Standard-, Gold-, Ultimate- und Collector’s Edition vorbestellbar ist. Tom Clancy’s The Division 2 erscheint weltweit am 15. März 2019 für die Xbox One, Xbox One X, für PlayStation 4 und Windows PC.

Alle Spieler, die eine dieser Editionen vorbestellen, erhalten Zugang zur Private Beta. Außerdem gelangen sie in den Besitz eines Kapitol-Verteidiger-Pakets. Dieses beinhaltet zwei Gegenstände im Spiel: „Lullaby“, eine exotische SPAS-12 Shotgun und das Gefahrgut-2.0-Outfit. Die vollständigen Inhalte** der jeweiligen Editionen sehen folgendermaßen aus:

Standard Edition : Beinhaltet das Basisspiel und wird am 15. März 2019 erhältlich sein.

: Beinhaltet das Basisspiel und wird am 15. März 2019 erhältlich sein. Gold Edition : Beinhaltet Tom Clancy’s The Division 2 mit bis zu dreitägigem Vorabzugang zum Spiel ab dem 12. März 2019 und den Year One-Pass, der den Spielern einen sieben Tage früheren Zugang zu allen kostenlosen Year One-Episoden gewährt, sowie exklusive Anpassungs-Gegenstände, zusätzliche Aktivitäten und vieles mehr.

: Beinhaltet Tom Clancy’s The Division 2 mit bis zu dreitägigem Vorabzugang zum Spiel ab dem 12. März 2019 und den Year One-Pass, der den Spielern einen sieben Tage früheren Zugang zu allen kostenlosen Year One-Episoden gewährt, sowie exklusive Anpassungs-Gegenstände, zusätzliche Aktivitäten und vieles mehr. Die Digital Ultimate Edition: Beinhaltet Tom Clancy’s The Division 2 mit bis zu dreitägigem Vorabzugang zum Spiel ab dem 12. März 2019, den Year One-Pass und drei zusätzliche Digital-Pakete (Elite Agent-Paket, Battleworn Secret Service-Paket, First Responder-Paket).

Ubisoft enthüllte zudem die Dark Zone und Phoenix Shield Collector’s Editionen sowie eine Ubicollectibles Figur.

Die Dark Zone Collector’s Edition beinhaltet:

Tom Clancy’s The Division 2 mit bis zu dreitägigem Vorabzugang zum Spiel ab dem 12. März 2019 und zusätzliche digitale Inhalte inklusive des Kampferprobt-Geheimdienst-Pakets.

Eine 30 cm hohe Ubicollectibles-Figur von Heather Ward, einer Spezialagentin aus Tom Clancy’s The Division 2.

Weitere hochwertige physische Gegenstände wie ein Lithografie-Buch, ein Soundtrack ausgewählter Titel und eine Karte von Washington, D.C. – verpackt in einer Premium-Box.

Die Phoenix Shield Collector’s Edition ist exklusiv im Ubisoft Store vorbestellbar und beinhaltet:

Tom Clancy’s The Division 2 mit bis zu dreitägigem Vorabzugang zum Spiel ab dem 12. März 2019, den Year One-Pass und drei zusätzliche Digital-Pakete (Elite Agent-Paket, Kampferprobt-Geheimdienst-Paket, Ersthelfer-Paket).

Eine hochwertige und bewegliche Ubicollectible-Figur im Maßstab 1:6 von Brian Johnson, einem Agenten im aktiven Einsatz mit Ausrüstung und Waffen.

Weitere hochwertige physische Gegenstände inklusive einer STEELBOOK© Metal-Verpackung (Ubisoft Store exklusiv), ein Lithografie-Buch, ein Soundtrack ausgewählter Titel und eine Karte von Washington, D.C.

Zusätzlich kündigte Ubisoft heute die Ubicollectibles-Figur von Brian Johnson an, einem ehemaligen Scharfschützen des Baltimore Police-Departments, direkt inspiriert von Tom Clancy’s The Division 2. Diese fein detaillierte Figur zeigt den Agenten in einer ikonischen Pose und ausgerüstet mit dem TAC-50C Scharfschützen-Gewehr, der charakteristischen Waffe der Scharfschützen-Spezialisten-Klasse, bereit Washington D.C. zu verteidigen. Die Brian Johnson-Figur kann gemeinsam mit der Heather Ward-Figur aus der Dark Zone Collector’s Edition aufgestellt werden.

Weitere Informationen über die Special-Editions von Tom Clancy’s The Division 2 sowie zusätzliche Angebote und Ubicollectibles Figuren gibt es unter: https://store.ubi.com/the-division-2.html

Weitere Informationen über die Private Beta gibt es unter: www.thedivisiongame.com/faq/beta

Spieler können sich weiterhin anmelden, um die Chance auf einen Beta-Zugang zu erhalten: http://thedivisiongame.com/beta