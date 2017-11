in News

Rainbow Six Siege: Neue Operatoren im Video

Ubisoft veröffentlicht einen Gameplay-Trailer zu Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, in dem drei neuen Operator der finalen Season von Year 2 – Operation White Noise vorgestellt werden.

Operation White Noise wird Rainbow Six nach Südkorea führen, zur neuen Karte „Turm“. Hier werden deine Fähigkeit mit Höhen umzugehen getestet und drei neue Opreatoren in Spiel gebracht- Dokkaebi, Vigil, und Zofia – ausgerüstet mit neuen Gadgets. Hier findest du Gameplay-Material, das alle drei in Aktion zeigt, sowie Tipps, die dir zu einem guten Start verhelfen sollen.

Der neue Gameplay-Trailer zeigt die drei neuen Operator, die in der finalen Season von Year 2 – Operation White Noise – dem Team Rainbow in Tom Clancy’s Rainbow Six Siege beitreten werden. Darin werde die Fähigkeiten und Geräte von Dokkaebi, Vigil und Zofia gezeigt.