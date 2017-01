Torment: Tides of Numenera auch für PS4 und Xbox One

inXile Entertainment und Techland Publishing gaben nun bekannt, dass das Rollenspiel Torment: Tides of Numenera auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird.

Torment: Tides of Numenera, welches mit einer der erfolgreichsten Kickstarter-Kampagnen aller Zeiten finanziert wurde, sollte ursprünglich im ersten Quartal 2017 für den PC erscheinen. inXile und Techland haben hinter den Kulissen hart daran gearbeitet, dass der Titel nun auch zeitgleich für Konsolen erhältlich sein wird.

„Nach dem wichtigen und kommerziellen Erfolg von Wasteland 2: Director’s Cut auf den Konsolen und den Forderungen der Fans, war es unser Plan Torment: Tides of Numenera auch für die PlayStation 4 und Xbox One herauszubringen“, so Brian Fargo, CEO von inXile. „Wir freuen uns besonders auf die Zusammenarbeit mit Techland, die als Entwickler selbst perfekt verstehen, wie Veröffentlichungen ablaufen müssen, ohne dabei das Spiel in seiner Qualität zu beeinträchtigen.“

Die Konsolenversionen werden offiziell auf der diesjährigen gamescom vorgestellt. Besuchern der Messe wird das Spiel in Halle 10.1 präsentiert, während ausgewählte Pressevertreter Präsentationen mit brandneuem Gameplay in Halle 2.2 an Stand D-020 erhalten können.

Torment: Tides of Numenera Console Announcement Trailer