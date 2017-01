Torment: Tides of Numenera erreicht Goldstatus

Wie präsentiert man die Feinheiten von wichtigen Entscheidungen und deren komplexen Konsequenzen in einem Game Trailer? Vermutlich ist das unmöglich – es sei denn, es ist ein interaktiver Trailer, in dem man Entscheidungen treffen und die verschiedenen Folgen selbst ausprobieren kann. Darum haben Techland Publishing und inXile Entertainment ein interaktives Quest-Video für Torment: Tides of Numenera erstellt – die beste Art, um Spielern zu zeigen, wie sie durch die Verknüpfung ihrer Entscheidungen ihre eigenen Geschichte gestalten und eine Auswirkung auf die Spielewelt haben.

Das Video funktioniert möglicherweise nicht vollständig auf Mobilgeräten – Verwendung eines Desktop Computers empfohlen. Erzähler im Video ist Creative Lead Colin McComb, der – ähnlich wie ein traditioneller RPG Gamemaster – die Spieler durch die Quest führt und die Geheimnisse sowie die feinen Details der Welt von Numenera enthüllt.

Obwohl das Video mehrere unterschiedliche Enden enthält, ist die gezeigte Quest nur ein winziger Ausschnitt der Themen, Geschichten und Nebenhandlungen, welche die Spieler in Torment: Tides of Numenera erleben können. Vor kurzem hat das Spiel den Goldstatus erreicht. Die Spieler können sich also auf den 28. Februar freuen, an dem das Science- Fantasy RPG auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wird.

Auf tormentgame.com gibt es weitere Informationen zu Torment: Tides of Numenera und den verschiedenen Editionen.