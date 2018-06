Total War: Three Kingdoms – Cinematic-Trailer

SEGA veröffentlicht heute einen ersten In-Engine-Cinematic-Trailer für Total War: THREE KINGDOMS, den nächsten historischen Teil der weltweit erfolgreichen Echtzeit-Strategie-Serie von Creative Assembly.

Im Jahre 190 n. Chr. befindet sich China in Aufruhr. Die Han-Dynastie zerfällt unter der Herrschaft des jungen Kaisers, während der Tyrann Dong Zhuo im Hintergrund die Fäden zieht. Die Macht dieses brutalen Despoten wächst unaufhaltsam an und das angeschlagene Chinesische Imperium taumelt immer tiefer in die Anarchie. Doch Hoffnung blüht in Form von drei Helden auf, die sich im Angesicht der drohenden Katastrophe verbünden und die Kriegsherren der größten Familien dieser Epoche vereinen, um Dong Zhuos Herrschaft zu beenden. Die Zukunft Chinas hängt nun an diesem zerbrechlichen Bündnis, in der jede Partei ihre eigenen Ziele verfolgt und die Macht über das Reich anstrebt.

Inspiriert vom künstlerischen Stil dieses Zeitalters, haucht Total War: THREE KINGDOMS den Helden dieser faszinierenden Epoche Leben ein, während die Spieler darum kämpfen, China unter einem Banner zu vereinen.

Total War: THREE KINGDOMS ist das erste Total War-Spiel, das auf einer stark romantisierten Darstellung der Geschichte basiert. Durch Luo Guanzhongs’ Epos ‘Romance of the Three Kingdoms’ aus dem 14. Jahrhundert inspiriert, folgt Total War: THREE KINGDOMS den dramatischen Lebenswegen und Taten von nahezu mythischen Kriegsherren und ihren Gefolgen im 2. bis 3. Jahrhundert in China, in deren Verlauf diese versuchen, das Reich mit ihren Gesetzen zu einen und die nächste prächtige Dynastie zu formen. In dem aktuellen In-Engine-Cinematic-Trailer wird einer ebenjener Anführer vorgestellt, der den Anzeichen nach einer der wahren Herrscher von China sein könnte – das gewandte Genie Cao Cao. Mit seinen fesselnden Reden, atemberaubenden Belagerungsschlachten und legendären Duellen in Total War: THREE KINGDOMS wird Cao Caozweifelsohne der Anführer der Spielerherzen sein, die gerne der “Teile und Herrsche”-Strategie folgen.

Ebenfalls erstmalig in der Total War-Serie, bietet Total War: THREE KINGDOMS eine romantisierte Version eines Zeitalters, in der Generäle mit übernatürlichen Kräften im Kampf in der Lage sind die Anzahl gegnerischer Truppen eigenständig zu minimieren und Schlachten drastisch zu beeinflussen. Allerdings wird Total War: THREE KINGDOMS in Anlehnung an das Erbe der Serie auch einen ‘Klassik-Modus’ verfügen, der eine etwas bodenständigere und historisch realistischere Total War-Erfahrung bieten wird.

Die Veröffentlichung von Total War: THREE KINGDOMS ist derzeit für Frühling 2019 geplant.