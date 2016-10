in News

Trailer zeigt Waffenmodifikationen in Hired Ops

AbsolutSoft, das Studio, das momentan am Online Shooter Hired Ops arbeitet, gibt weitere Details zum Spiel bekannt, das aktuell für den Early Access vorbereitet wird.

Heute wurde ein Video zu den Waffenmodifikationen veröffentlicht. Die Anpassbarkeit der Waffen ist ein wichtiges Feature in Hired Ops. Das Video zeigt das Interface, in dem die Waffen modifiziert werden können sowie Szenen aus einigen Kämpfen. Die Waffen kommen unter unterschiedlichen Bedingungen zum Einsatz, beispielsweise in Gefechten bei Nacht und über besonders große Entfernungen.

Mehr Informationen zum Universum, dem Charakter-Fortschritt und den Systemanforderungen sind ja bereits verfügbar.