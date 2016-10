in News

Trailer zu DOOM – DLC Hell Followed

Hell Followed, das zweite Premium-DLC-Paket für DOOM, ist ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich.

Zeitgleich zur Veröffentlichung geht das Doppelte-EP-Wochenende für den Multiplayer-Modus von DOOM in eine neue Runde. Es beginnt am 28. Oktober um 18:00 Uhr und endet am 31. Oktober um 17:00 Uhr.

Für den Preis von 14,99 € (UVP) enthält Hell Followed die folgenden Inhalte für den Multiplayer-Modus von DOOM:

Drei neue Multiplayer-Karten: Templer, Geschmolzen und Orbital

Den Cacodemon als neuen spielbaren Dämon

Schnitter als neue Waffe

Neue Ausrüstung: Bedrohungspuls

Mehr Möglichkeiten bei der Anpassung des DOOM-Marines, darunter zusätzliche Rüstungssets, Muster, Farben und Verspottungen

neue Hack-Module