Trailer zu Open-World-Survival-GameConan Exiles

Funcom kündigte eine Preview-Version des Open-World-Survival-Spiels Conan Exiles für den PC ab dem 31. Januar 2017 an. Außerdem gibt es einen brandneuer Gameplay-Trailer.

Wisse, oh Prinz, dass zwischen den Jahren, als die Ozeane Atlantis und die strahlenden Städte verschlangen, und jener Zeit, als die Söhne von Aryas aufstiegen, ein unbekanntes Zeitalter existierte!

Bald machen sich PC- und Xbox One-Spieler in Funcoms brandneuem Open-World-Survival-Spiel Conan Exiles auf eine Reise in genau dieses Zeitalter. Ab dem 31. Januar 2017 können PC-Spieler das Preview nutzen, um den Barbaren in sich zu wecken. Etwas später dürfen sich dann auch Xbox One-Spieler in die Schlacht stürzen, wenn im Frühjahr desselben Jahres die Xbox One-Vorschau für Conan Exiles erscheint. Basierend auf Robert E. Howards großartigen Geschichten, müssen die Spieler in Conan Exiles in einer riesigen und gefährlichen offenen Welt im Einzelspieler- oder Multiplayer- Modus überleben, Städte errichten und ihre Gegner beherrschen.

Anlässlich der heutigen Ankündigung veröffentlicht Funcom einen brandneuen Trailer, der das Spiel in Aktion zeigt. Dieses erste Video zu Conan Exiles seit fast sechs Monaten zeigt das Ergebnis der Arbeit, die die Entwickler seit Juni in die Grafik und das Gameplay des Spiels gesteckt haben.

CONAN EXILES ist ein Open-World-Survival-Spiel in der gnadenlosen Welt von Conan dem Barbaren, dem größten Fantasyhelden der Welt. Das Spiel kann im Multiplayer- oder lokalen Einzelspieler-Modus auf privaten und öffentlichen Servern gespielt werden. In der Welt von Conan Exiles reicht es nicht, Wasser und Nahrung zu finden, um zu überleben. Durchstreife eine weitläufige Welt, entdecke die Ruinen uralter Kulturen und lüfte ihre dunklen Geheimnisse, während du alles daran setzt, das Land der Verbannten deinem Willen zu unterwerfen. Beginne mit nichts als deinen bloßen Händen und schmiede das Vermächtnis deines Clans … angefangen mit einfachen Waffen und Werkzeugen über riesige Festungen bis hin zu ganzen Städten! Mache dir die Banditen im Land der Verbannten untertan, indem du auf dem Rad der Schmerzen ihren Willen brichst. Opfere die pochenden Herzen deiner Feinde auf dem blutigen Altar deines Gottes, um wahrhaftige Macht zu erlangen! Beschwöre den riesenhaften Avatar deines Gottes und bringe mit seiner Hilfe Tod und Verderben über deine Feinde.

