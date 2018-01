Trailer zum Mehrspielermodus von METAL GEAR SURVIVE

Konami Digital Entertainment B.V. veröffentlichte einen neuen Trailer zum Mehrspielermodus von METAL GEAR SURVIVE.

Das rund drei minütige Video zeigt in einem sehenswerten Zusammenschnitt die Herausforderungen des Mehrspielermodus. Anders als im Einzelspieler-Modus müssen sich die Spieler hier vor allem actionreich gegen Wellen von infizierten Kreaturen verteidigen. Die METAL GEAR SURVIVE BETA läuft noch drei Tage und kann auf PlayStation 4 und Xbox One angespielt werden.

Die ab sofort verfügbare Beta bietet zwei Karten mit drei Missionen innerhalb des Koop-Modus. Teilnehmer können zudem besondere In-Game Bonusgegenstände erhalten, die in der Vollversion des Spiels zum Einsatz kommen:

ein FOX HOUND Namensschild

eine Metal Gear REX Kopfbedeckung

ein Bandana

METAL GEAR SURVIVE knüpft an das Ende von METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES an. Durch ein mysteriöses Wurmloch werden die Spieler in eine gefahrvolle, feindliche Welt gezogen, in der sie überleben und einen Weg zurück finden müssen. Dabei geht es nicht nur um den Kampf gegen tödliche Kreaturen, sondern auch um das Erforschen der Umgebung, um die Suche nach Nahrung, Wasser und anderen Ressourcen, welche sie benötigen, um am Leben zu bleiben. Die gewonnenen Materialien werden genutzt, um Waffen, Gebäude und andere nützliche Gegenstände zu erstellen, ebenso wie zur Entwicklung des Base Camps. Diesem können Anlagen für den Anbau von Nahrungsmitteln und zur Tierzucht hinzugefügt werden. Neben bekannter Ausrüstung wie den Walker Gears und Fulton Ballonen entwickeln die Spieler auch neue Waffen, mit denen sie die Horden an Kreaturen bekämpfen und sich in der feindlichen Umgebung behaupten.

Weitere Produktinfos unter www.konami.com/mg/survive