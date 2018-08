Tropico 6: Release-Datum, Beta-Termin und gamescom-Trailer

Am heutigen 12. Geburtstag der Kalypso Media verkündet El Presidente, dass das neue Tropico 6 im Januar 2019 für PC und im Sommer 2019 für Konsolen (PlayStation 4 und Xbox One) erscheinen wird.

In einer mitreißenden Ansprache direkt vom Palast-Balkon, bekräftigte El Presidente sein Vorhaben, Tropico 6 zum größten und besten Tropico aller Zeiten zu machen und spornte seine willigen Untertanen bei Kalypso Media und Limbic Entertainment weiter an, die zusätzliche Entwicklungszeit dafür zu nutzen, um hart und unermüdlich an der Verwirklichung dieser Vision zu arbeiten!

Erste Früchte dieser Arbeit lassen sich übrigens auf der gamescom bewundern: In Halle 8, Stand B 43 dürfen interessierte Neubürger das neue Tropico 6 anspielen. In der Business Area in Halle 2.1, Stand C12/D13 präsentieren Entwickler das Spiel Presse und Partnern. Tropico sah nie besser aus, war nie größer und hatte noch nie so viele Features wie im neuen 6. Teil. Einen Eindruck davon bietet der aktuelle Tropico 6 gamescom-Trailer:

Zweifler wird El Presidente spätestens mit der für den Herbst geplanten Steam-Beta zum Schweigen bringen, denn hier dürfen Fans eine erste Anspielversion auf Herz und Nieren testen. Genaue Details hierzu werden in den Wochen nach der gamescom verlautbart.

In Tropico 6 wird Spielern übrigens nicht nur eine Insel zur Verfügung stehen, sondern eine weitläufige Inselgruppe, was viele neue strategische Möglichkeiten eröffnet. Erstmals wird es auch Brücken und weitere neue Möglichkeiten des Transports geben.

Darüber hinaus lassen sich in Tropico 6 die eigenen Inseln mit Weltwundern und internationalen Sehenswürdigkeiten verschönern. Das ist schließlich das Mindeste, was El Presidente verdient hat! Auch bei den Missionen geht es wieder typisch tropicanisch zu. So möchte El Presidente unter anderem die Welt des Profisports beherrschen. Wie stellt er das an? Er entführt flugs ein amerikanisches Baseballteam… Nur ein Beispiel von vielen. Der typische Tropico-Humor wird also auch in Tropico 6 nicht zu kurz kommen.