Twin Mirror Teaser Trailer

Entwickler DONTNOD haben Details zu ihrem kommenden Titel Twin Mirror bekanntgegeben. Auf der PC Gaming Show wurde ein neuer Teaser Trailer zum psychologischen Thriller uns seinem Protagonisten Sam Higgs gezeigt. Sam Higgs hatte mit Basswood, West Virginia, abgeschlossen. Aber scheinbar beruhte das nicht auf Gegenseitigkeit. Als der ehemalige Enthüllungsjournalist in seine Heimatstadt zurückkehrt, um sich zu einem letzten Mal von seinem besten Freund zu verabschieden, wird schnell klar, dass es in seiner bewegten Geschichte noch viele weitere Kapitel zu schreiben gibt. Sam sieht sich mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Er ist hin- und her gerissen zwischen der Annäherung mit jenen, die ihm nahe standen, und der Chance, mit seinen einzigartigen intellektuellen Fähigkeiten die dunklen Geheimnisse der Stadt aufzudecken. Doch wie weiß man, wem man trauen soll, wenn man nicht einmal sicher ist, ob man sich selbst vertrauen kann? Ursprünglich im Episodenformat geplant, erscheint Twin Mirror nun 2020 als ein einziges komplettes Spiel im Epic Games Store, sowie auf PS4 und Xbox One.

