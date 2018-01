Two Point Hospital Trailer mit Gameplay

Ein Blick hinter die Kulissen – neuer Trailer von Two Point Studios verrät mehr über Two Point Hospital.

Mit einem brandneuen Trailer gewähren die Two Point Studios einen ausführlichen Blick hinter ihre Kulissen und verraten mehr zur kreativen Ausrichtung der Two Point Studios. Nun erfährt man, was dieses neue Studio (mit einem durchaus spannenden Stammbaum) auszeichnet und welche erstaunlichen Inspirationen aus ihren Gehirnen direkt in das Two Point Hospital fließen. Dabei gibt es neue Infos über das Spiel selbst – inklusive Gameplay-Szenen für seelisches und körperliches Wohlbefinden.

Außerdem kann man erfahren, wie das Studio urkomische Ideen für visuelle Krankheiten entwickelt und wie diese im Spiel umgesetzt und zum Leben erweckt werden.

Um dem Team noch näher zu kommen, meldet man sich mit dem Hospital Pass unter www.twopointhospital.com/ für das All-Access-Abzeichen an. Damit bekommen Spieler Zugriff auf regelmäßige Mini-Updates und Trailer wie diesen hier – dann sogar noch etwas früher als alle anderen. Aber das ist noch nicht alles… ein exklusives Ingame-Item wartet auf Spieler, die sich noch vor der Veröffentlichung des Spiels anmelden.