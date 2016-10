in News

Tyranny hat ein Release Datum

Paradox Interactive hat endlich das offizielle Release Datum von Tyranny bekannt gegeben. Das Rollenspiel von Entwickler Obsidian Entertainment wird ab dem 10. November im Einzelhandel erhältlich sein.

In Tyranny ist der große Krieg zwischen Gut und Böse bereits entschieden – und die dunklen Kräfte des Überherrschers Kyros haben gewonnen. Als einer von Kyros‘ Offizieren reist der Spieler durch das besiegte Reich und entscheidet als offizieller Richter und Henker selbst, ob er die Bevölkerung in ihrer Loyalität zu Kyros bestärken oder Abscheu und Angst in ihnen wecken möchte. Die nicht-lineare Erzählung bietet Spielern die Chance, ihre eigene Geschichte zu erleben.

Tyranny wird für PC, Mac und Linux erscheinen. Das klassische Rollenspiel kann ab sofort vorbestellt werden.

Passend dazu veröffentlicht Paradox Interactive auch einen neuen Trailer: