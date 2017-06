Ubisft E3-Lineup und Pressekonferenz

Auf der E3 darf natürlich auch Ubisoft nicht fehlen und heute dürfen wir auf der Pressekonferenz einen Blick auf hoffentlich viele spannende Titel des Publishers werfen.

Die E3-Pressekonferenz 2017 von Ubisoft wird heute am Montag, den 12. Juni um 22 Uhr MESZ veranstaltet. Eine 40-minütige Pre-Show beginnt um 21:20 Uhr MESZ. Die Pre-Show und die Pressekonferenz werden live übertragen. Den Live-Stream findet ihr am Ende der News. Anschließend können E3-Besucher vom 13. bis zum 15. Juni die neuesten Spiele von Ubisoft am Messestand (#1623, South Hall, LACC) ansehen und spielen, sowie an einer Reihe von Aktivitäten teilnehmen.

Assassin’s Creed Origins wurde ja schon auf der PK von Microsoft veröffentlicht, aber wir erwarten uns spannende Infos zum neuen Far Cry 5, South Park 2 und The Crew 2. Ubisoft hat aber meist noch einen As im Ärmel und so hoffen wir auf ein gänzlich neues Game, welches vermutlich am Ende der Show bekannt gegeben wird.

Ubisoft Pressekonferenz