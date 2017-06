in News

Ubisoft Blockbuster Sale ist gestartet!

Ubisoft startet den großen Blockbuster Sale. Vom 26. Juni bis zum 6. August 2017 werden ausgewählte Titel aus Ubisofts Sortiment plattformübergreifend mit Rabatten von bis zu 50% versehen sein.

Titel wie For Honor, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege oder Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands werden im Aktionszeitraum zu deutlich niedrigeren Preisen erhältlich sein. Der Blockbuster-Sale wird in allen teilnehmenden Retail-Geschäften sowie auch im Ubisoft Store stattfinden.

Der Blockbuster-Sale kann unter folgendem Link gefunden werden: http://store.ubi.com/de/DE-ubisoft-blockbuster-sale