Update für GWENT: The Witcher Card Game

Wer vielleicht schon die Beta von GWENT: The Witcher Card Game spielt, es gibt jetzt ein großes Update. Der dritte Patch auf Version 0.8.33 bringt die bislang umfangreichsten Änderungen mit sich.

Neben zahlreichen neuen Karten und einer verbesserten Spielbalance gibt es erstmals in Gwent Ranglistenspiele. Dazu kommen ein überarbeiteter Spielerfortschritt, neue Premiumkarten und eine Anpassung bei den Rängen samt täglicher Belohnungen. Im Entwickler-Video im Anschluß wird der Spielfortschritt im Detail erklärt.

Wer tiefer in die Materie eintauchen will, der findet auf www.playgwent.com die Übersicht aller Änderungen im Changelog. Mit dem Update bietet sich zudem auch ein Neueinstieg an, da die Spielerlevel allesamt auf Stufe 10 zurückgesetzt worden sind.