V-Rally 4 angekündigt

Bigben Interactive und Entwickler Kylotonn Racing Games geben heute ihre Zusammenarbeit mit der Rückkehr der Offroad-Simulation V-Rally bekannt.

Das im Jahr 1997 für die erste PlayStation veröffentlichte V-Rally revolutionierte das Genre mit drei Spielmodi und einer Auswahl an Fahrzeugen und bekannten Strecken, die es in sich hatten. Einige Jahre später entwickelte sich V-Rally 3 auf der PlayStation 2 zu einem gewaltigen Erfolg – nicht zuletzt durch den neuen Karriere-Modus, in dem bedeutende Entscheidungen zu treffen und noch mehr Strecken zu befahren waren.

Nachdem die Serie seit 2003 eine Pause einlegte, feiert sie nun ihr großes Comeback mit über 50 Modellen bekannter Rallye- und extremer Motorsport-Fahrzeuge. Diese warten nur darauf, dass die Spieler sie sammeln, verbessern, modifizieren und beherrschen! Im Trailer sind bereits drei bekannte Wagen zu sehen: der Porsche 911 Safari, der Ford Mustang und der Ford Fiesta RS RX.

V-Rally 4 wird die Identität seiner Vorgänger wahren und gleichzeitig eine ausgeglichene Mischung aus Emotion, Präsentation und Simulation bieten, ermöglicht durch aktuelle Technologien.

Nach Titeln wie WRC 7 und TT Isle of Man wird die Zusammenarbeit von Rennspiel-Spezialist Kylotonn Racing Games und Bigben Interactive fortgeführt. Alain Jarniou, Game Director bei Kylotonn erläutert: „Es ist ein großes Privileg für mich, wieder an einem V-Rally zu arbeiten. Es ist ein außerordentliches Franchise, zu dem ich eine ganz besondere Verbindung habe. Ich hatte die Chance, als Programmierer in dem Team zu arbeiten, das V-Rally geschaffen hat. Ich bin sehr stolz, nach 15 Jahren wieder an demselben Franchise zu arbeiten.“

Am Steuer epischer Fahrzeuge erleben Spieler die extreme Spannung der wahnsinnigsten Rennen:

Rally : Von Afrika bis zum Sequoia Park und nach Japan bereisen sie die Welt auf unerbittlichen Strecken unter erbarmungslosen Bedingungen, in Schnee, Eis und Schlamm…

Extreme-Khana : Auf diesen mit Fallen übersäten Strecken müssen die Spieler wahre Meister von Präzision und Drifting sein.

V-Rally Cross : Mit ihrem Können lassen Spieler sieben anspruchsvolle Gegner auf diesen Schlamm- und Asphaltpisten Staub atmen.

Buggy : Ausgerüstet mit einem ATV geht es in den Rennen auf diesen besonders holprigen Pisten um alles. Nichts für schwache Nerven!

Hillclimb: Am Steuer leistungsfähiger Rennfahrzeuge gilt es hier, den Gipfel zu erreichen.

V-Rally 4 wird im September 2018 auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen.