Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 verschoben

Über Twitter lassen Paradox Interactive und Hardsuit Labs wissen, dass der Release von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 auf das kommende Jahr verschoben wird, da die eigenen Qualitätsansprüche sowie Ambitionen des Studios einen früheren Release nicht möglich machen würden. Ziel sei es das bestmögliche Spiel zu veröffentlichen, das nicht nur ein würdiger Nachfolger des ersten Teils aus dem Jahr 2004 sein solle, sondern ebenso ein höchst immersives Erlebnis.

In den folgenden Monaten sollen weitere Informationen bezüglich eines genaueren Releasetermins von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sowie anderer Veränderungen hinsichtlich der Organisation folgen. So soll das nunmehr ausgegebene Ziel 2021 auf jeden Fall erreicht werden.

Today we have an important announcement in regards to the release date of Bloodlines 2. 🦇 pic.twitter.com/M3xR5qOOpN

— Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) August 11, 2020