VAMPYR: E3 Trailer veröffentlicht

Focus Home Interactive und Entwickler Dontnod veröffentlichen heute den E3 Trailer zum actionreichen Rollenspiel Vampyr.

Begleitet durch den Song Devil von IDA MARIA, führt der Trailer in drei Minuten – ohne sichtbare Schnitte – durch die verkommenen Gassen Londons, hinein in düstere unterirdische Passagen und an korrupten Nachbarschaften vorbei. Dort warten auf Spieler zahlreiche zwielichtige Gestalten, übernatürlichen Wesen… und vielleicht potentielle Beute.

Spieler schlüpfen in Vampyr in die Rolle von Dr. Jonathan Reid, einem berühmten Chirurgen und Überlebender des Ersten Weltkrieges, der gegen seinen Willen in einen Vampir verwandelt wurde. Als Arzt hat er den hippokratischen Eid geleistet, um Leben zu Retten und Kranke zu heilen – doch als Vampir ist er dazu verflucht, eben jene Hilfesuchenden zu jagen und sich an ihnen zu laben.

Um den Kampf gegen Vampirjäger, untote Kreaturen und andere Monstrositäten zu bestehen, müssen Spieler entscheiden, wie weit sie sich von den unschuldigen Menschen ernähren und damit ihre eigenen Fähigkeiten verbessern wollen. Jede Entscheidung und jedes Opfer mehr, können ungeahnte Konsequenzen herbeiführen. Die einzigartigen Bürger sind durch ein unsichtbares Netz auf die eine oder andere Weise miteinander verbunden, das durch Eingriff der Spieler beeinflusst wird – bis zum Untergang eines ganzen Stadtbezirks. Die Handlungen der Spieler können London retten oder zum Untergang führen.

Vampyr erscheint November 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC.