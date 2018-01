Vaulters-Erweiterung für Endless Space 2

Sega kündigt die umfangreiche Erweiterung Vaulters für Endless Space 2 an und veröffentlicht gleichzeitig einen passenden Trailer.

Diese erste Endless Space 2-Erweiterung führt die Spieler wieder zu den Vaulters zurück, eine bei allen Fans beliebte Zivilisation, die in allen Endless-Spielen zu finden war. Wusstest du, dass du in Dungeon of the Endless die Crew spielst, die letztendlich zu den Vaulters in Endless Legend wird? Auriga ist eine kleine Welt!!

Eine neue Zivilisation bedeutet eine neue Art zu spielen, die Vaulters werden die Möglichkeit haben, Argosy zu teleportieren und zu benutzen – ihr Legacy Super Colonizer-Schiff, das im Prolog-Video zu sehen ist.

Sie bekommen auch ihre eigenen Helden (einschließlich des berühmten Opbot), Technologien, Gebäude, einen neuen Startknotenpunkt, die kleine Barmherzigkeit der Schwestern der Barmherzigkeit, die sie von Auriga mitgebracht haben – und natürlich eine brandneue Hauptaufgabe. Werden sie die Wahrheit über ihre Götter entdecken? Werden sie ein neues Zuhause finden, um von vorne anfangen zu können? Werden sie ihre Leute retten, die auf Auriga zurückgeblieben sind?

Die Erweiterung wird außerdem neue exotische Kampfmodule wie das Einsteigen und die Kontrolle über Schiffe sowie das Piraten-Diplomatie-Gameplay beinhalten, das spannende Verhandlungen mit ihren Anführern ermöglicht.

Die Vaulters-Erweiterung für Endless Space 2 ist ab 25. Jänner verfügbar.