Victor Vran: Overkill Edition

Entwicklern Haemimont Games kündigt mit der Victor Vran : Overkill Edition eine Version des isometrischen Action-RPGs für Nintendo Switch an.

Mit der Victor Vran: Overkill Edition können Spieler und Fans die Originalfassung des actiongeladenen Spiels in vollem Umfang erleben und sich außerdem auf Fractured Worlds freuen, eine herausfordernde Erweiterung, die Victor Vran noch mächtiger macht und ein neues Kapitel seiner Geschichte offenbart. Dazu gibt es mit Motörhead: Through the Ages die wilden Rock-Abenteuern der lautesten Band des Planeten zu erleben, deren Mythos, Musik und Philosophie hierbei im Mittelpunkt stehen.

Die Nintendo Switch-Version enthält zusätzlich zu den zwei Erweiterungen eine Dämonenjagd mit lokalem 2-Spieler- und 4-Spieler-Online-Coop Modus.

Victor Vran: Overkill Edition wird am Dienstag den 28. August für die Nintendo Switch erscheinen.