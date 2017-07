Video zu LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM

LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM hat seit seiner Ankündigung auf der E3 tolle Unterstützung erhalten und die Entwickler wollen sich dafür bei den Fans mit einem neuen Video bedanken. Der Trailer bietet weitere Einblicke in die Entwicklung des Spiels.

Das Team von Entwickler Deck Nine ist überglücklich darüber, dass Ashly Burch, die Stimme der Chloe aus der ersten LIFE IS STRANGE-Staffel, als Beraterin der Autoren für BEFORE THE STORM gewonnen werden konnte. Sie hat dem Team sehr dabei geholfen, die jüngere Chloe Price zu dem Charakter zu formen, mit dem Spieler weltweit mitfiebern werden. Das neue Video liefert wichtige Einblicke von Ashly und dem Hauptautor Zak Gariss zur Story, die den Hauptcharakter in so vielen Lebensbereichen so viel Schmerz durchleben lässt.

Das Video bietet auch Informationen zu Rhianna DeVries, der Synchronsprecherin der jüngeren Chloe in BEFORE THE STORM. Rhianna arbeitete mit dem Regisseur der Synchronisation des ersten Spiels zusammen, um sicherzustellen, dass ihre Darstellung und ihre Emotionen auf dem gleichen Niveau sind wie im originalen LIFE IS STRANGE.

Die erste von drei Episoden von LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM trägt den Titel Awake und wird am 31. August 2017 für Xbox One, PlayStation 4 und PC (Steam) erscheinen.