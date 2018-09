Video zum HITMAN 2 Schauplatz in Kolumbien

Warner Bros. Interactive Entertainment und IO Interactive haben während der PAX West ein neues Video veröffentlicht, in dem ein weiterer Schauplatz von HITMAN 2 zu sehen ist, nämlich Kolumbien.

Hier werden die Spieler direkt ins Herz eines finsteren und gefährlichen, südamerikanischen Regenwaldes geführt, der einen ungewohnten Hintergrund für Agent 47 und die Ausführung seiner tödlichen Missionen bietet. In dieser feindseligen Umgebung lauert die Gefahr in jedem Winkel. Kolumbien wird eine einzigartige Spielerfahrung bieten, in der es verschiedene Pfade zu erforschen gilt, durch die eine bisher unerreichte Spieltiefe sowie zahllose interaktive Möglichkeiten für die Spieler entstehen. Folge den Neuigkeiten auf den HITMAN 2 Kanälen in den kommenden Wochen für weitere Details über diesen spannenden, neuen Schauplatz.

HITMAN 2 führt mit dem Sniper-Assassin-Modus außerdem einen neuen Weg des Spielens ein. Eine eigenständige Spielvariante, durch die erstmals auch ein Co-Op-Erlebnis innerhalb der HITMAN-Serie möglich ist. In diesem Modus können zwei Spieler online zusammenarbeiten, um ihre Ziele zu vernichten. Sniper-Assassin ist jetzt als „Early Access“-Bonus für Kunden verfügbar, die HITMAN 2 vorbestellen.

Die Spieler können auch am HITMAN: Sniper Assassin-Wettbewerb teilnehmen und ihre Fertigkeiten als Schütze auf die Probe stellen, um die Chance zu haben, den großen Preis zu gewinnen – einen Auftritt mitsamt Namen und Aussehen in zukünftigen HITMAN 2-Inhalten. Weitere Informationen gibt es unter https://hitman.com/competition.

HITMAN 2 ist ab dem 13. November 2018 für PS4, Xbox One, Xbox One X und PC verfügbar.