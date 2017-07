in News

VR-Shooter Front Defense von Vive

Vive Studios, die VR Content Development und Publishing Initiative von HTC VIVE, gab die Einführung von Front Defense bekannt. Entwickelt von HTC First-Party-Studio und Fantahorn Studio ist Front Defense ein schnelllebiger Shooter im Arcade-Stil, speziell entworfen für Vive’s Room-Scale VR.

Die Handlung spielt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges und lässt den Gamer in die Rolle eines Helden der Alliierten Kräfte schlüpfen, mit der Aufgabe, eine fiktive europäische Stadt gegen den unerbittlichen Ansturm einer gepanzerten Division zu verteidigen. Schon mit der Eröffnungssequenz schöpft Front Defence die Möglichkeiten der Vive und von Room-Scale VR aus, um eines der intensivsten Kriegsspielerlebnisse zu liefern, das je geschaffen wurde.

Front Defense feierte auf Viveport (www.viveport.com) Premiere für 17.97 €. Das ganze Spiel ist auch Teil der Bibliothek, die im Viveport Abonnement (www.viveport.com/subscription) verfügbar ist. Hier können neue Benutzer eine unverbindliche kostenlose Testversion nutzen, um sich anzumelden und zu spielen. Die Veröffentlichung von Front Defense auf Steam ist für Mitte Juli geplant.

Front Defense spielt in der Szenerie Europas in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Die Invasion in die Normandie ist vorbei. Die heftigsten Feuergefechte des Krieges haben gerade begonnen. Der Spieler wird zu einem Held der Alliierten Kräfte, der eine kleine Stadt verteidigen muss, kurz bevor der Gegner seinen Angriff startet. Beim Kampf gegen feindliche Soldaten, gepanzerte Fahrzeuge, leichte und schwere Panzer und Bomber müssen sich die Spieler ducken, tauchen, Waffen nachladen und wechseln, Granaten werfen und Standgeschütze einsetzen, um den Angriff abzuwehren.

Features Hersteller:

Erleben Sie einen intensiven WWII-Shooter wie nie zuvor in einem hochwertigen Spiel, das speziell für Vive’s VR- und Präzisions-Tracking entwickelt wurde.

Verteidigen Sie strategische Stellungen in einer wunderschönen, detailgetreuen, europäischen Stadt, die langsam von einem brutalen Feind zerstört wird.

Wechseln Sie nahtlos zwischen einer Vielzahl von Waffen, von leichten und schweren Schusswaffen bis hin zu Standmaschinengewehren.

Verwenden Sie Bazookas, Granaten oder fordern Sie Luftangriffe an, um eine ganze Panzerdivision zu übernehmen, von der bewaffneten Infanterie bis zu Panzerwagen, Panzern und Tauchbombern.

Erobern Sie die geheimnisvolle Super-Waffe Ihres Feindes in einem epischen Finale.

Erleben Sie zunehmend anspruchsvolle Szenerien – Globale Ranglisten liefern stundenlanges Spielvergnügen und das Game wird nie langweilig.