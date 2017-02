in News

VR-Titel Landfall – Open Beta startet heute

Heute startet die Open Beta des actionreichen Titels Landfall für Oculus Rift. Bis zum 6. Februar, 17 Uhr haben Spieler die Gelegenheit, die Welt von Landfall kennenzulernen.

in Landfall schlüpfen Spieler in die Rolle eines Kommandanten, der seine Soldaten auf SciFi-Schlachtfeldern in kurzweilige Multiplayer-, Singleplayer- und Koop-Gefechte führt. Taktisches Shooter-Gameplay trifft hier auf die einmalige Übersicht durch die Vorteile von VR und die Möglichkeit, zwischen der einzigartigen Vogel- und Ego-Perspektive zu wechseln.

Alle weiteren Infos zur Open Beta von Landfall gibt es auf dem Oculus-Blog.