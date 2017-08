in News

VR-Titel RIGS Mechanized Combat League für Plus-Mitglieder

Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) hat bekannt gegeben, dass ab dem 5. September der PlayStation®VR-Titel RIGS Mechanized Combat League für alle PlayStation®Plus-Mitglieder als Bonusspiel verfügbar sein wird.

RIGS Mechanized Combat League ist ein arenabasierter Ego-Shooter, der von Grund auf für PS VR entwickelt wurde. Im Jahr 2065 tauchen die Spieler in einen intensiven, actionreichen Sport der Zukunft ein, der Elemente verschiedener Disziplinen vereint – darunter Kampfsport, Motorsport, Basketball und American Football. Den Kern des Sports bilden die RIGS – große, schwer bewaffnete und athletische Maschinen – die die Spieler steuern, um sich in der Mechanized Combat League einen Namen zu machen.

Fast zwei Drittel der PS VR-Besitzer in der SIEE-Region sind auch PlayStation Plus-Mitglieder und diese Spieler können sich nicht nur in den Einzelspielermodus stürzen, sondern auch diverse Online-Erlebnisse genießen – einen 3-gegen-3-Saisonmodus mit 2 Teamkameraden, eine private 1-gegen-1-Herausforderung mit einem Freund und vieles mehr.

Dieses Bonusangebot besteht zusätzlich zum neuen PlayLink-Gruppen-Partyspiel That’s You!, das ebenfalls als Bonusspiel für PlayStation Plus-Mitglieder verfügbar ist.

Dank PlayStation Plus können Abonnenten den PS4-Online-Multiplayer-Modus genießen und sich monatlich zwei PS4-Spiele – im September sind es übrigens inFAMOUS Second Son und Child of Light – sowie exklusive Rabatte und 10 GB Online-Speicher für Spielstände sichern.