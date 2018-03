VR-Update für WipEout

Für die Wipeout Omega Collection ist ab heute das bereits angekündigte VR-Update verfügbar.

Mit dem kostenlosen Update könnt ihr WipEout Omega Collection jetzt in VR spielen. Wenn ihr das Spiel aktualisiert, müsst ihr nur noch das Headset einschalten und schon wird das Hauptmenü zu einer 3D-Welt, in der Schiffe direkt an euch vorbeisausen. Danach könnt ihr jeden beliebigen Rennmodus auswählen, ob Racebox oder Kampagne, und das Spiel von vorne bis hinten in VR durchspielen.

Außerdem wurden für die Klassen in HD, Fury und 2048 drei exklusive Schiffe hinzugefügt. Und nicht nur das: Dank des kompletten 3D-Audios sorgt jetzt auch der Soundtrack der Spiele für noch mehr Immersion. Das Update umfasst außerdem den neuen Remix von Shake It von Vieille Griffe, Gewinner des Wettbewerbs.

Demnächst wird auch eine Demo-Version der WipEout Omega Collection erhältlich sein.