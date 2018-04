This War of Mine kostenlos

In knapp drei Wochen veröffentlichen die Entwickler von 11-Bit-Studios mit Frostpunk ihr bisher größtes und ehrgeizigstes Projekt. Zur Einstimmung gibt es nun ihr Erstlingswerk, das ernste Überlebensspiel This war of Mine, kostenlos auf Steam.

This war of Mine ist eine emotionale Erzählung, die den Kampf des Überlebens des Krieges und die schwere Last, in einer vom Krieg zerrissenen Region auszustehen, vor den Augen der Zivilisten hervorhebt es wirkt sich aus. Es ist eine verrückte Reise, die die Verwüstungen des Krieges in den Kämpfen alltäglicher Zivilisten betrachtet, die nur versuchen, sich selbst und ihre Lieben am Leben zu erhalten.

Vor kurzem erreichte This War of Mine einen Meilenstein von 2,5 Millionen verkauften Exemplaren auf Steam und erhielt neben zahlreichen Preisen (darunter der SXSW Cultural Innovation Award und der IGF Publikumspreis) Darüber hinaus setzt das Studio seine Mission fort, die War Child Kinderhilfsorganisation durch Spenden aus dem Verkauf von DLC-Inhalten zu unterstützen, die ausschließlich diesem Zweck dienen.

This War of Mine ist bis Sonntag dem 8. April 2018 kostenlos auf Steam erhätlich.