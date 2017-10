in News

Warhammer 40.000: Dawn of War III Endless War-Update

Die bisher umfangreichste, inhaltliche Erweiterung seit der Veröffentlichung von Warhammer 40.000: Dawn of War III ist ab sofort verfügbar und beinhaltet neben drei neuen Elite-Helden und drei Multiplayer-Karten auch gleich noch fünf kosmetische Skins und neue Mehrspieler-Match-Optionen, um Spieler auf dem Schlachtfeld noch mehr herauszufordern.

Die Erweiterung baut auf den zuvor kostenlos veröffentlichten monatlichen Updates auf, in deren Verlauf bereits 9 Multiplayer-Karten, 25 kosmetische Skins, erweitere Modding-Werkzeuge, die Unterstützung des Steam-Workshops sowie der „Vernichtungsmodus“ hinzugefügt und das Schädel-Währungssystem entfernt wurden, um allen Spielern die Möglichkeit zu bieten, auf alle Elite-Einheiten und Doktrinen zuzugreifen.

Neue Elite-Einheiten

Der zerstörerische „Ironclad Dreadnought“ gesellt sich zu den Space Marines und mit ihm die seismischen Kräfte, mit deren Hilfe er seine Feinde blockieren und die feindlichen Linien durchbrechen kann. „Lifta-Droppa Wagon” rollt auf das Schlachtfeld und erweitert die orkschen Einheiten um eine wesentlich höhere Mobilität. „Wraithseer Kayduin“ ergänzt die Reihen der Edlar mit seinen mentalen Fähigkeiten, um seine Gegner zu schwächen und Alliierte zu stärken.

Neue Elite Skins

Die Primaris Chaplain-Skin für Diomedes führt die letzten Schwung neuer Skins an und markiert den Zeitpunkt, an dem ein Primaris Space Marine im Dawn of War-Universum spielbar wird. Weitere Skins dieses Pakets sind die Deathwing Terminators, Assault-Terminators, die Salamander Ironclad Dreadnought und die Eldar’s Kyre, die den klassischen Farseer-Helm trägt.

Neue Mehrspieler-Karten

Die Karte Shrine of Asuryan (1v1) lädt die Spieler ein zur Schlacht inmitten arkaner Eldar-Architektur. Der Tempel-Untergrund ist schneebedeckt und von Lava durchzogen.

Die Karte Serpent Chasm (2×2) stellt ein sandiges Gelände, umgeben von Wasser dar. Die Kluft ist die letzte Ruhestätte zahlreicher Skelette riesiger Seeschlangen, die viele Fans aus den Abzeichen von Lady Solaria und dem Hause Varlock bekannt sind.

Die Karte Da Extractor (3v3) verstrickt Armeen in den blutigen Angriff auf eine von Orks übernommene Öl-Förderstation. Diese dem Wetter ausgesetzte Station ist im Ozean verankert und mit Rost und Algen überzogen.

Neue Mehrspieler-Optionen

Zusätzlich zu den neuen Karten führt das Update neue Regeln für selbsterstellte Spiele ein. Spieler haben die Möglichkeit, um Elite-Einheiten zu fixieren oder Doktrinen und Fraktionskräfte ein- und auszuschalten. Auf diese Weise entstehen völlig neue Herausforderungen im Kampf gegen andere Spieler oder die KI.

Warhammer 40.000: Dawn of War III markiert die Rückkehr des Franchise zu den wesentlichen Elementen der Echtzeit-Strategie, wie Basis-Bau, riesige Armeen und Ressourcen-Management, währen an den erfolgreichen Bestandteilen der Serie, wie schlagkräftige Helden und Einheitenanpassungen, festgehalten wird. Das Ergebnis ist eine faszinierende Neuinterpretation der Echtzeit-Strategie, die mit der Einführung der größten Einheiten und zerstörerischsten Fähigkeiten, die Relic jemals für Spieler entworfen hat, besser wird als alles andere jemals zuvor.

Weitere Informationen über die Welt und die Charaktere in Warhammer 40.000: Dawn of War III und aktuelle Bekanntgaben unter www.dawnofwar.com.