Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr Gameplay-Trailer

NeocoreGames hat einen neuen Gameplay-Trailer für Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr veröffentlicht, der alle wichtigen Elemente zeigt, die in der Vollversion des Spiels enthalten sind.

Warhammer 40.000: Inquistior – Martyr ist das erste Action-RPG im Warhammer-Universum und wird am 5. Juni 2018 für PC und am 5. Juli 2018 für Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht.

Schädel für den Schädelthron! 31. Mai – 4. Juni

Alle Spiele von Games Workshop schließen sich auf Steam in einem Schädelthematischen-Sale und -Event zusammen und Warhammer 40.000: Inqusitor – Martyr von NeocoreGames ist auch dabei.

Vom 31. Mai bis 4. Juni können die Spieler an einem globalen In-Game Event teilnehmen, in dem sie die Schädel der Unschuldigen sammeln. 50 Schädel, die von verschiedenen Gegnern gedroppt werden, schalten ein einzigartiges kosmetisches Item, genannt Mask of Martyrs, für den Spielercharakter frei. Jede Charakterklasse kann es tragen, allerdings wird es keinen Einfluss auf die Werte haben. Deshalb kann das Item behalten werden (der Reset des Charakterfortschritts beim Launch wird das Item nicht beeinflussen). Das globale Event wird seine eigene Rangliste haben.