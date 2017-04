Warhammer 40,000: Dawn of War III – Open Beta

Relic Entertainment und SEGA kündigen heute den Start einer offiziellen Open Beta für Warhammer 40,000: Dawn of War III an.

Die Open Beta findet von Freitag, 21. April – 19:00 Uhr bis Montag, 24. April – 19:00 Uhr statt. Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter www.dawnofwar.com/beta

Die Open Beta ermöglicht es Spielern von Warhammer 40.000: Dawn of War III intensive, chaotische und gegeneinander geführte Multiplayer-Matches auszutragen. Die Spieler erhalten im Laufe der Open Beta Zugang zu allen drei Fraktionen des Spiels – Space Marines, Eldar und Orks – und zusätzlich noch jeweils eine Auswahl schlagkräftiger Elite-Helden, um mit unterschiedlichen Spielstilen und Strategien experimentieren zu können.

Das Open Beta-Wochenende bietet zudem erstmals die Möglichkeit, einen Blick auf das „Meister des Krieges“ Skin-Paket zu werfen und dies in Aktion zu erleben. Das „Meister des Krieges“ Skin-Paket ist eine Sammlung aus drei kosmetischen Skins für die Dawn of War Superläufer Einheiten: Die Dunkle Königin-Skin für Lady Solaria (Imperium), die Geisterseher-Skin für die Runenprophetin Taldeer und die Schpezial Groß-Skin für den Morkanaut. Diese Skins werden alle für den Einsatz während der Open Beta zur Verfügung stehen. Das „Meister des Krieges“ Skin-Paket ist für Vorbesteller von Warhammer 40.000: Dawn of War III kostenlos. Spieler, die nicht vorbestellen, haben die Möglichkeit, die Läufer in ihren ursprünglichen Designs zu verwenden.

Warhammer 40.000: Dawn of War III erscheint am 27. April 2017 für PC.