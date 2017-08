Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr auf Steam

NeocoreGames kündigt an dass ihr Action-RPG Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr ab dem 31. August auf Steam im Early Access verfügbar ist.

Während der gamescom 2017 präsentierte NeocoreGames exklusiv die neueste Version von Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr in 4K Auflösung und verkündete, dass der nächste große Schritt in der Entwicklung bevorsteht. Nach einer intensiven sechsmonatigen Zusammenarbeit mit der Community in der Gründungs-Alpha-Phase, kommt das erste Action-RPG im Warhammer-40.000-Universum am 31. August als Early Access Version auf Steam.