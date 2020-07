Watch Dogs 2 bald gratis – Ubisoft Forward

Schon jetzt ist Watch Dogs 2 von Ubisoft, im Zuge von Valves Summer Sale auf Steam, zu einem stark reduzierten Preis erhältlich. Doch Geduld und Zurückhaltung werden belohnt. Am 12 Juli präsentiert Ubisoft im Ubisoft Forward–Stream ihr kommendes Spiele-Lineup. Doch nicht nur das; alle die live dabei sind erfahren, wie sie sich eine gratis Kopie von Watch Dogs 2, des GTA für Hacker, sichern können.

Der Ubisoft Forward-Stream startet um 20:30 CEST und verspricht neben exklusiver Neuigkeiten, Interviews und einem ersten Blick auf kommende neue Inhalte auch Belohnungen für alle Zuseher. Die hochkarätigste dieser Belohnungen besteht wohl in einer gratis Kopie des Open-World-Spiels um eine Gruppe Hacker in der San Francisco Bay Area, Watch Dogs 2. Nähere Informationen darüber, wie genau wir uns das Spiel sichern können wird es im Zuge der Präsentation geben. Eines ist schon jetzt bekannt: Wir müssen uns zwischen dem live Trackmania-Wettstreit des Ubisoft News-Teams und dem Ende des Streams in unseren Uplay-Account einloggen. Das scheint zugleich zu bedeuten, dass nur PC-Spieler in den Genuss einer gratis Version von Watch Dogs 2 kommen können. Einen kurzen Plan zur Ubisoft Forward und weitere Informationen erhaltet ihr hier.

In Watch Dogs 2 sind wir als der Hacker Marcus „Retr0“ Halloway in der San Francisco Bay Area unterwegs. Mit der, bereits aus dem ersten Teil bekannten, Hacker-Gruppe gehen wir in einem von Minority Report inspirierten Plot gegen das von der staatlichen Autorität ersonnene ctOS vor. Mittels desselben sammelt der Staat allerlei Informationen über seine Bürger und nutzt es um Verbrechen präemptiv zu verhindern. Das bedeutet jedoch zugleich, dass Menschen unter polizeiliche Aufsicht geraten, noch bevor sie etwas verbrochen haben. Mehr dazu und warum es auf jeden Fall lohnt bei der Ubisoft Forward einzuschalten, lest ihr in unserem Test zu Watch Dogs 2.