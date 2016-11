in News

Watch Dogs 2 – Launch Trailer

Nur mehr wenige Tage bis das Open-World-Actionspiel Watch Dogs 2 endlich erscheint. Zur Einstimmung veröffentlicht UbiSoft schon einmal einen passenden Launch Trailer.

In Watch Dogs 2 schlüpft ihr in die Rolle von Marcus Holloway, einem brillanten jungen Hacker. Tretet der berüchtigten Hackergruppe Dedsec bei und führt den größten Hack der Geschichte durch: Vernichtet ctOS 2.0, ein invasives Betriebssystem, das von kriminellen Superhirnen in großem Stil zur Verhaltensmanipulation und Überwachung der Bürger verwendet wird.

Am 15. November wird Watch Dogs 2 auf Playstation 4 und Xbox One erscheinen, zwei Wochen später, am 29. November, dann auf dem PC.