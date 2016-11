in News

WATCH_DOGS 2 Twitch-Stream mit Rami Malek

Ubisoft kündigte an, dass der Emmy-Gewinner und Star der USA Networks-Serie Mr. Robot Rami Malek am Sonntag, den 13. November von 19:00-21:00 Uhr WATCH_DOGS® 2 live auf twitch.tv streamen wird.

Im Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle von Marcus Holloway, einem brillanten jungen Hacker, der fälschlicherweise eines Verbrechens beschuldigt wurde und benutzen Hacken als ihre Waffe in der riesigen und dynamischen offenen Welt in der San Francisco Bay Area.

„Ich freue mich sehr darauf, WATCH_DOGS 2 bereits vor der Veröffentlichung spielen zu können und meine Hacking-Skills in den Straßen von San Francisco auf die Probe zu stellen“, sagt Rami Malek. „Die Untergrund-Welt der Hacker hat mich schon immer fasziniert, sowohl in meiner Rolle in der Serie, als auch abseits davon. Ich kann es kaum erwarten, als charismatischer Hacker Marcus Holloway die Bay Area im Sturm zu erobern.“

WATCH_DOGS 2 wird ab dem 15. November weltweit für PS4 und Xbox One und am 29. November für Windows PC erhältlich sein.

Für weitere Informationen zu WATCH_DOGS 2 besuchen Sie bitte watchdogs.ubisoft.com.