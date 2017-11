Wild Buster Heroes of Titan: Erster Teaser mit Serious Sam

Publisher Insel Games zeigt im neuesten Teaser erstes Gameplay von Serious Sam in Action. Sam schließt sich dem Kampf um den Planeten Titan im Sci-Fi MMORPG Wild Buster: Heroes of Titan zum Early Access Launch am 14. Dezember 2017 an und wird in allen Versionen verfügbar sein.

Kurz vor dem Early Access Start von Wild Buster: Heroes of Titan auf Steam enthüllt Insel Games erste Spielszenen von Videospiellegende Serious Sam, der als einer der lizenzierten Charaktere dem Spiel hinzugefügt wird. Der Teaser zeigt Sam Stone, wie er bis an die Zähne bewaffnet auf dem Weg zum Endboss die Gegnerhorden in Grund und Boden stampft und gibt einen Ausblick auf die actiongeladenen Kämpfe, die Spieler in Wild Buster erwarten. Die Uncut-Version des Dungeon Run mit Serious Sam wird im Laufe des Tages auf dem Insel Games YouTube Kanal ebenfalls zur Verfügung gestellt.

Bis zum Early Access Launch veröffentlicht Insel Games weitere Helden Highlight Videos, um die Verteidiger Titans genauer vorzustellen. Spieler wählen im Kampf gegen die Broken aus einem Dutzend unterschiedlicher und einzigartiger Helden, ob nun Nahkampfexperte mit eiserner Faust, Sense-schwingender Totengräber oder gar ein Spacecowboy mit abgefahrenen Waffenarsenal.

Wild Buster: Heroes of Titan ist ab dem 14. Dezember 2017 auf Steam im Early Access verfügbar. Spieler können weiterhin spezielle Spiel-Pakete über die Crowdfunding-Kampagne für Wild Buster: Heroes of Titan erwerben, wie T-Shirts über die Benennung eines Bosses bis zu exklusive “Meet & Greets” mit dem Entwicklerteam.

www.wildbuster.net | http://store.steampowered.com/app/681860/