Veröffentlicht am

Wolfenstein: Cyberpilot – Trailer

Publisher Bethesda veröffentlicht einen neuen Trailer zum angekündigten Standalone VR-Spiel Wolfenstein: Cyberpilot.

Im neuen VR-Abenteuer Wolfenstein: Cyberpilot könnt ihr dem Regime jetzt von Angesicht zu Angesicht entgegentreten. Etwa 20 Jahre nach den Ereignissen von Wolfenstein II: The New Colossus schlüpft ihr in die Rolle eines Hackers der französischen Résistance. Übernehmt die Kontrolle über die feindlichen Kriegsmaschinen, um Paris aus gierigen Regimeklauen zu befreien.

Hackt euch unter anderem in einen feuerspuckenden Panzerhund, um den Regimestreitkräften im wahrsten Sinne des Wortes Feuer unterm Arsch zu machen. Auf in den Sattel, Cyberpiloten! Ihr gehört jetzt zu uns.

Wolfenstein: Cyberpilot wird 2019 als Standalone VR-Spiel erscheinen.