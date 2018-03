Wolfenstein II: Captain Wilkins DLC

Bethesda veröffentlicht mit Wolfenstein II: Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins den dritten und letzten Teil der Freiheitschroniken-Trilogie.

In „Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins“ verschlägt es den US-Army-Helden und Widerstandskämpfer Captain Gerald Wilkins in das vom Regime unterjochte Alaska. Mit den gestohlenen Kampfwanderer-Stelzen ausgerüstet kennt er nur ein Ziel: die Zerstörung der tödlichen Orbitalkanone.

Wolfenstein II: The New Colossus ist am 27. Oktober 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC erschienen.