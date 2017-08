Wolfenstein II: The New Colossus – Blitzmensch Spot

Ist er ein Superheld für die Ewigkeit? Oder doch nur eine abgedrehte Version des amerikanischen Helden-Ideals, der den Zwecken der grässlichen Propaganda des Regimes dient? Für B.J. Blazkowicz ist die Antwort klar. Blitzmensch gibt sich vielleicht als familienfreundliche Sendung aus, doch der Widerstand lässt sich von diesem Mummenschanz nicht täuschen.

Auch der Blitzmensch wird B.J. nicht daran hindern können, den Widerstand zu vereinen, um sein Heimatland aus den Klauen des Regimes zu befreien. Aber macht euch am besten selbst ein Bild von diesem „Helden“ und schaut euch eine Folge von Blitzmensch weiter unten an.

Holterdiepolter! Es ist offiziell – Blitzmensch ist der Hammer! General Engels Lieblingsfernsehsendung wird von Jahr zu Jahr besser! Päng! Blitzmensch und seine Partnerin Fräulein Fox verteidigen die Welt gegen Kapitalismus, Kommunismus und Abweichler in dieser faszinierenden Serie, die immer wieder unsere Überlegenheit preist. Ach, nee! Wer wird diese Woche der Schurke sein? Der böse Raffzahn? Der berüchtigte Proletarier? Der lasterhafte Mr. Yankee Monkey? Verpasst keine keine Folge von Blitzmensch!

Die TV-Videos sind das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen MachineGames und Bethesda Softworks und machen die Welt von Wolfenstein II: The New Colossus noch greifbarer. Liesel, Vertrau deinem Bruder und German … Or Else! wurden bereits veröffentlicht.

Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am 27. Oktober für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Das Spiel wurde auf der E3 2017 angekündigt und bei den Game Critics Awards vier mal nominiert (unter anderem für Best of Show). Es gewann in der Kategorie „Best Action Game“.