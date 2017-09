Wolfenstein II: The New Colossus Gamplay-Trailer

Bethesda hat einen weiteren neuen Trailer zu Wolfenstein II: The New Colossus veröffentlicht, wo ihr Zeuge werden könnt, wie der Widerstand das Selbstvertrauen des Regimes erschüttert.

Das Regime hat Amerika erobert und Manhattan zugrunde gerichtet. New Orleans wurde mit Mauern in ein riesiges Gefängnis verwandelt. Das Regime säubert systemisch die Stadt, brennt ihre Bewohner und Häuser nieder. Dreist marschieren die Soldaten durch die Kleinstädte, benehmen sich komplett daneben und nehmen sich – ohne Rücksicht auf die Bewohner – was sie wollen. Aber das ist nicht B.J. Blazkowiczs Amerika.

Die Vereinigten Staaten lassen sich nicht brechen – nicht, wenn B.J. noch ein Wörtchen mitzureden hat, die Widerstandskämpfer zusammenführt und eine Revolution anzettelt.

Erste Einblicke, wie sich die Widerstandsbewegung gegen das Regime auflehnt, zeigt der neuester Trailer.

Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am 27. Oktober für Xbox One, PlayStation 4 und PC.