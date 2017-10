Wolfenstein II: The New Colossus – Launch-Trailer

Wolfenstein II: The New Colossus erscheint nächste Woche für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Bereits heute gibt des den passenden Launch-Trailer.

Bei Wolfenstein II: The New Colossus schießen die Action und das Chaos in ungeahnte Höhen. Als B.J. „Terror-Billy“ Blazkowicz begeben Sie sich auf einen adrenalingeladenen Ritt mit einem bunten Haufen von Widerstandskämpfern, die alle das gleiche Ziel haben: Das Regime aus Amerika zu vertreiben! In riesigen Arealen und ausgestattet mit einem Arsenal schlagkräftiger Retro-SciFi-Waffen nehmen Sie es in diesem actiongeladenen Ego-Shooter mit Horden von technisch fortschrittlichen Regimesoldaten und Maschinenkommandanten auf.

Im neuen Release-Trailer ist es für B.J. Blazkowicz erneut Zeit, sich dem Regime entgegenzustellen. Doch er ist ist nicht allein: Der amerikanische Widerstand und Anya sind an seiner Seite und wir sehen nicht nur alte Bekannte auf der Bildfläche erscheinen.

Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am 27. Oktober für Xbox One, PlayStation 4 und PC. 2018 erscheint es außerdem für Nintendo Switch.