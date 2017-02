Wonder Boy: The Dragon’s Trap – Retro Modus

Entwickler Lizardcube und Publisher DotEmu präsentieren einen neuen Trailer zum Remake von Wonder Boy: Dragon’s Trap und zeigen dabei erstmals den Retro Modus.

Dragon’s Trap ist der dritte Teil der Wonder Boy Spielreihe aus dem Jahr 1989, in dem der Held Tom-Tom vom Mecha-Drachen in eine feuerspeiende Eidechse (Lizard-Man) verwandelt wird und versucht das so genannte Salamander Kreuz zu finden, um wieder in einen Menschen zurückverwandelt zu werden. Das Remake hält sich spielerisch eng an die Vorlage, verpasst ihm aber mittels handgezeichneter HD-Grafik einen modernen Look.

Das neue Video zeigt nun ein neues Feature, bei dem mittels einfachem Knopfdruck sofort in den Retro-Modus gewechselt wird und die HD-Grafik in einen nostalgischen 8-Bit-Look (inklusive Sound) verwandelt. Sogar die Passwörter aus dem klassischen Wonder Boy: Dragon’s Trap sollen auch in der Neuauflage noch funktionieren.

Das Spiel soll im Frühjahr 2017 für PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und die Switch erscheinen.